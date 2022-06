Procedimento traz mais segurança para os pets e maior controle para seus tutores - Fabiano Sabino

Procedimento traz mais segurança para os pets e maior controle para seus tutoresFabiano Sabino

Publicado 28/06/2022 18:00

Em Porto Real, os animais disponíveis para adoção no Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC) estão sendo identificados com a tecnologia de microchipagem, um procedimento importante para a localização dos pets recolhidos nas ruas.

O chip, que é do tamanho de um grão de arroz, é colocado debaixo da pele do animal. Segundo a coordenadora da Vigilância, Cássia Pitasse, o tutor pode fazer o cadastro do número em sites nacionais. "Caso o animal fique perdido, veterinários, órgãos do governo ou ONGs podem facilmente identificar através do leitor o código e encontrar o tutor", explicou.