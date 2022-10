Concurso vai comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente - Reprodução internet

Publicado 23/06/2022 18:37 | Atualizado 30/09/2022 19:13

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 6 de junho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Real lançou um Concurso de Fotografia. Podem participar somente moradores da cidade com imagens relacionadas ao tema e registradas no município. As inscrições vão até o dia 27 de junho no e-mail concursos.smmapr@gmail.com.

Os menores de 18 anos também podem participar, mas deverão apresentar autorização por escrito do responsável legal. Uma equipe julgadora selecionará três fotos e será aberta a votação popular no site da Prefeitura Municipal para que o público escolha a fotografia vencedora.