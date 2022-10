Educação infantil - Reprodução internet

Educação infantilReprodução internet

Publicado 30/09/2022 19:10

A Secretaria de Educação de Porto Real está com vagas abertas para estagiários que desejem atuar como mediadores escolares. Podem se candidatar, alunos do Curso Normal (a partir do 2º ano), e universitários de Psicologia, Pedagogia ou Licenciatura na área da Educação.

Para isso, os interessados devem enviar um currículo atualizado e comprovante de residência para o email smect@educacaoportoreal.page. Mais informações pelo telefone (24) 99314-7955.