Anvisa autorizou aplicação da CoronaVac em crianças - Butantan - Divulgação

Publicado 22/09/2022 17:41

A Secretaria de Saúde de Porto Real realiza, nesta quinta-feira (22), uma campanha de repescagem de vacinação contra a covid-19 para pessoas acima de três anos de idade. A ação acontece no Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT) das 17h às 21h.

Para receber a 2ª, 3ª e a 4ª dose reforço, é necessário ter tomado a dose anterior em no mínimo quatro meses. Os moradores devem levar a caderneta de vacinação e o cartão do SUS. Já as crianças devem estar acompanhadas de um responsável legal.