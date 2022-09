Luciano Amadeu (DC) - Divulgação

Publicado 25/09/2022 10:40

Luciano Amadeu, de 29 anos, é defensor da causa animal em Porto Real e região. Concorreu ao cargo de vereador na cidade em 2012, mas ficou como suplente. Agora, é candidato a deputado estadual pelo partido Democracia Cristã (DC).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cabe ao deputado estadual representar o povo na esfera estadual (Assembleia Legislativa). Sua função principal é a de legislador, ou seja, legislar, propor, emendar, alterar e revogar leis estaduais. Eles também fiscalizam as contas do Governador do Estado e desempenham outras atribuições referentes ao cargo.

- Caso seja eleito, qual será o foco do seu mandato?

Como trabalho na causa animal pretendo diminuir os abandonos, junto com parcerias das prefeituras é possível.

- De que forma pretende contribuir para o desenvolvimento da região?

Uma das maiores necessidades é o primeiro emprego para os jovens. Já passei por isso e sei o quanto é difícil.

- Quais as suas propostas para melhorar ou sanar os problemas enfrentados na região/Estado?

Devemos evoluir na educação e ensino, vamos trabalhar com as prefeituras para ajudar a ter isso. Mas creio que ganhando poderemos ter parcerias com as igrejas para fazer projetos.

- Perfil do candidato

Sou morador de Porto Real, nascido e criado aqui. Tenho o trabalho na causa animal há 15 anos. Disputei a eleição de vereador em 2012 e agora, mais formado e com experiência, concorro a estadual.