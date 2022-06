Hospital Municipal São Francisco de Assis - Dorinha Lopes

Publicado 26/06/2022 14:44

A Polícia Civil de Porto Real cumpriu um mandado de prisão contra o suspeito de envolvimento na morte de um homem de 42 anos na madrugada de sábado (25) no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real. Trata-se do outro homem, de 33 anos, que foi baleado durante a troca de tiros. Ele está internado sob custódia da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, o homem internado tem vários antecedentes por crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas. Em depoimento, ainda no Hospital Municipal São Francisco de Assis, ele disse que havia sofrido uma tentativa de homicídio no bairro Freitas Soares, e que não tinha relação com a morte ocorrida no Jardim das Acácias.

Porém, durante as investigações, a Polícia Civil constatou que ele teria mentido. Na verdade, o homem internado é integrante de uma facção criminosa rival ao grupo que coordena o tráfico de drogas no bairro Jardim das Acácias. Ele teria se ferido durante a troca de tiros entre as duas facções. Por conta disso, foi expedido um mandado de prisão, que foi cumprido pelos policiais ainda no sábado (25).

O caso está sendo investigado pela 100ª Delegacia Policial de Porto Real, que pretende ainda identificar a motivação do crime e a participação de outros suspeitos.