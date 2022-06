Protetores podem ir até ao setor administrativo da SMS na Avenida Fernando Bernardelli, 1219, no Centro - Divulgação

Publicado 17/06/2022 16:34

A Vigilância Sanitária de Porto Real está realizando o cadastro de cães e gatos para castração gratuita. Os protetores e moradores podem ir até ao setor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde na Avenida Fernando Bernardelli, 1219, no Centro, ou entrar em contato pelo telefone (24) 33353-4201.

De acordo com a coordenadora da Vigilância, Cássia Pitasse, o município conseguiu zerar a fila de castrações de cães e gatos em junho. "A fila, que existia desde 2019, contabilizava mais de 800 animais cadastrados. Por meio de uma parceria com o Governo do estado, conseguimos ampliar o atendimento para 100 castrações mensais".

Para fazer o cadastro é importante ter em mãos um documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência, celular e e-mail. No caso dos defensores de animais, eles devem apresentar ainda uma declaração de um médico veterinário reconhecendo o trabalho de protetor e dados completos do local de acolhimento dos animais.