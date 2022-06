Doação de sangue - Reprodução internet

Publicado 13/06/2022 14:27

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real, através do setor de Atenção Básica, realiza na terça-feira (14) o cadastramento de doadores de sangue. A ação acontece na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Jardim das Acácias, a partir das 8h30.

De acordo com a coordenadora de Atenção Básica, Rachel Bello, o serviço será em conjunto com o Hemonúcleo de Resende. “Os interessados deverão preencher um formulário com algumas informações como: tipo sanguíneo, idade e peso. Em seguida, uma data será agendada e nós iremos auxiliar com o transporte dos doadores até o hemonúcleo”, explica Rachel.