Concessionária de energia instalou os postes na via - Divulgação

Publicado 07/06/2022 17:53

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Porto Real deu início na últimana aos trabalhos preliminares para construção do novo Acesso Leste da cidade. O local, no bairro de Fátima, além de ter as vias duplicadas, também vai receber a futura Rodoviária Municipal.

Nesta primeira fase, os profissionais da empresa fornecedora de energia elétrica Light instalaram os postes na margem direita da RJ-159, rodovia que liga a cidade ao município de Quatis.

De acordo com o secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva, a ação se faz necessária devido ao pórtico que será construído na entrada da cidade, onde a realocação da rede de energia deixará o trecho livre de fiação e postes.