Vacinação contra a influenza (gripe)Reprodução

Publicado 03/06/2022 17:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS) realiza neste sábado (4) uma Campanha de Vacinação para diversos públicos. A ação acontecerá nas Unidades de Saúde da Família (USF) das 8h30 às 16h.

São oferecidas as vacinas da gripe para todos os grupos prioritários e profissionais de saúde; a tríplice viral, voltada para crianças de seis meses a menores de cinco anos e profissionais de saúde, além da de Covid-19, para moradores acima de 12 anos (todas as doses).

No dia, a SMS vai oferecer 4ª dose da vacina contra o coronavírus para profissionais de saúde. Para se imunizar, os interessados devem levar cartão de Vacinação, cartão do SUS ou CPF. No caso dos profissionais de saúde, o comprovante do Conselho de Classe da Categoria. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados.