Publicado 30/05/2022 16:33

A Polícia Civil de Porto Real está investigando o assassinato de um homem que aconteceu no último sábado (28). O corpo, ainda não identificado, foi encontrado próximo à Rua 33, em uma área de mata do bairro Jardim das Acácias.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima apresentava várias perfurações no rosto e no abdômen. No local foi encontrada uma munição de calibre nove milímetros intacta. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na 100ª Delegacia Policial. Até o momento, ninguém foi preso.