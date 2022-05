Câmara Municipal de Porto Real - Divulgação

Publicado 26/05/2022 06:00

A Câmara Municipal de Porto Real abriu as inscrições para o Concurso Público para o preenchimento de 22 vagas. Há oportunidades para níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 2.452,64 e R$ 4.445,83. Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto IBDO Projetos, responsável pelo certame, até as 23h59 do dia 26 de junho de 2022, observado o horário oficial de Brasília/DF. O endereço eletrônico é www.ibdoprojetos.org.br e o valor da inscrição é de R$50 para cargos de nível fundamental, R$80 para cargos de nível médio e R$90 para cargos de nível superior.

Há oportunidade para o preenchimento dos cargos de Vigia; Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista; Almoxarife; Manutentor; Assistente de Patrimônio; Assistente Administrativo Financeiro; Agente Administrativo - Apoio Legislativo; Agente Administrativo - Administração de Pessoal; Fiscal de Contratos Administrativos; Oficial de Compras, Licitações e Contratos; Sonoplasta/Operador de Mesa de som; Técnico Legislativo de Nível Médio - Contabilidade; Técnico Legislativo do Nível Médio - Informática Programação; Técnico Legislativo do Nível Médio - Informática Suporte/Tecnologia; Ouvidor; Gestor de Recursos Humanos; Pregoeiro e Redator de Sessões.