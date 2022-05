Cãozinho foi adotado pela família da Marilene - Divulgação

Publicado 23/05/2022 23:06

A Secretaria Municipal de Comunicação Social e Transparência de Porto Real, em conjunto com a Vigilância Sanitária, criou uma campanha on-line de adoção de animais. As fotos dos pets ficam disponíveis no site da prefeitura para que os moradores conheçam e tomem a iniciativa de adotar. O primeiro animal já foi adotado. Na última quinta-feira (19), a família da menina Marilene escolheu um cãozinho no site.

Para adotar, os interessados devem acessar o site da prefeitura, clicar na aba " Animais para adoção " e visualizar as fotos dos cães e gatos. Todos vêm identificados com o número do chip. Depois é só entrar em contato com o Centro Integrado de Recolhimento, Assistencia e Controle de Animais (CIRAC) pelo número (24) 3381-5133.

De acordo com Gilliane Virgilio, que faz parte da equipe da Vigilância e pertence ao grupo Segunda Chance Animal, com esse novo canal de divulgação, a equipe espera que as adoções aumentem. "Agora, qualquer munícipe pode acessar o site e ter informações sobre os pets, facilitando a identificação", completou.