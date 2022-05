Ponte liga as marginais da Via Dutra ao bairro Jardim das Acácias (Lagoa) - Divulgação

Publicado 18/05/2022 14:31

A Defesa Civil de Porto Real interditou na terça-feira (17) uma ponte de passagem de pedestres no bairro Jardim das Acácias por conta da falta de manutenção. A ponte liga as marginais da Via Dutra ao bairro onde fica localizada a lagoa.

Segundo o órgão municipal, a estrutura corre o risco de cair, além de não ter um dos corrimãos. Por estar dentro da área de uma empresa privada, a prefeitura não tem autorização legal para realizar o serviço de manutenção, por isso, sinalizou a interdição.

Para a prefeitura de Porto Real, a MRS Logística, responsável pelo local, disse que a revitalização da ponte está entre as suas prioridades para o ano e que, a obra, será realizada respeitando a solicitação do município.