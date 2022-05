Vacinação contra a febre aftosa - Reprodução internet

Vacinação contra a febre aftosaReprodução internet

Publicado 16/05/2022 18:26

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Porto Real está realizando a campanha de vacinação contra a febre aftosa de acordo com o Calendário Estadual. Devem ser vacinados bovinos e bubalinos com até dois anos. Em novembro, serão vacinados todos os rebanhos, além dos cães e gatos contra a raiva.

Os produtores rurais que ainda não estão cadastrados podem se dirigir à Secretaria, localizada na Rua Júlia Graciani Marassi, S/nº, no Centro, para fazer o cadastro e retirar as doses. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira de 10h às 12h e de 13h às 15h.

De acordo com a veterinária Patricia Célia da Rocha Vianna, quem ainda não é cadastrado deve levar cópias do CPF, do RG e um comprovante de residência para fazer cadastro. “Pedimos ainda que o produtor traga um isopor com gelo, pois é primordial manter a temperatura baixa entre dois e oito graus, assim não haverá comprometimento na qualidade e eficácia da vacina", explicou.