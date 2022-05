Foram vacinados 141 idosos durante o Dia D - Fabiano Sabino

Foram vacinados 141 idosos durante o Dia DFabiano Sabino

Publicado 03/05/2022 10:17

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Real realizou no último sábado (30) o Dia D de vacinação contra a gripe e sarampo. Contra a influenza foram vacinados 141 idosos, 276 crianças, 15 trabalhadores de saúde e mais seis doses em outros grupos. Já contra o sarampo (vacina tríplice viral) foram imunizadas 270 crianças de seis meses a menores de cinco anos.

A campanha aconteceu em todas as unidades de saúde do município. Segundo a SMS, os resultados apresentados foram satisfatórios com a grande procura da população aderindo a campanha. O Dia D de vacinação foi uma estratégia do Ministério da Saúde destinado à população idosa (com 60 anos ou mais), a trabalhadores da Saúde e crianças.