Feira de Adoção Animal em Porto RealDivulgação

Publicado 27/04/2022 18:25

A Vigilância Sanitária de Porto Real e o Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC) realizam no próximo sábado (30) a 4ª Feira de Adoção Animal. A atividade acontece no Horto Municipal, no bairro Jardim Real, das 14h às 17 horas.

Serão disponibilizados diversos cães e gatos aos moradores. Para adotar, o interessado deve ter a consciência de que os animais demandam tempo e carinho. Durante o evento, será abordado a importância da prevenção aos maus-tratos aos animais.