Equipe da UERJ foi recebida pelo diretor de Cultura do município, Marcelo Stocco - Fabiano Sabino

Publicado 20/04/2022 17:45

Como parte do Programa de Acesso à Arte e Gestão de Cultura nos Municípios Fluminenses, fruto de uma parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, foi realizada na terça-feira (19) a segunda visita técnica de uma comitiva ao Teatro Municipal de Porto Real.

A equipe, composta pelo supervisor, Rodrigo Capobianco, pelo arquiteto, Bruno Domingos, e pela assessora de comunicação, Camila Lima, foi recebida pelo diretor de Cultura do município, Marcelo Stocco, que apresentou o espaço e destacou quais as necessidades para a conclusão da obra.

Nesta fase, a comitiva da UERJ explica os objetivos e metas do programa, conhece o equipamento e inicia a fase de pesquisa para a execução das intervenções. O Programa visa a promoção do acesso aos bens culturais e da capacitação de gestores e agentes culturais para a gestão e manutenção adequadas dos espaços culturais.