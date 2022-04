Porto Real conquista primeiro lugar no Estado em Atenção Primária à Saúde | Porto Real | O Dia

Unidade de Saúde da Família do bairro Freitas Soares - Divulgação

Publicado 12/04/2022 17:20

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou a Avaliação Componente desempenho 2021 do Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária à Saúde (PREFAPS). A cidade de Porto Real terminou o ano passado atingindo nota máxima em todos os indicadores, sendo o único município do Estado a alcançar essa marca.

Foram verificados oito indicadores, entre população coberta pelo serviço, proporção de nascidos vivos, acompanhamento de moradores beneficiários de programas sociais, cobertura neonatal, atendimento médico e bucal, entre outros fatores. Veja abaixo os resultados alcançados:

1 - Razão entre atendimentos médicos na APS e a estimativa de população coberta pela Estratégia Saúde da Família

Meta: 0,30

Resultado: 0,53

2 - Razão entre atendimentos de enfermeiros (as) na APS e a estimativa de população coberta pela Estratégia Saúde da Família

Meta: 0,20

Resultado: 0,21

3 - Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal

Meta: 75%

Resultado: 89%

4 - Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de

saúde do Programa Bolsa Família (PBF)

Meta: 70%

Resultado: 92%

5 - Cobertura de Triagem Neonatal biológica no SUS

Meta: 75%

Resultado: 87%

6 - Razão de atendimentos médicos e de enfermeiros (as) aos hipertensos na APS e a estimativa de adultos hipertensos cobertos pela Estratégia Saúde da Família

Meta: 0,35

Resultado: 0,95

7 - Razão de atendimentos médicos e de enfermeiros (as) aos diabéticos na APS e a estimativa de adultos diabéticos cobertos pela

Estratégia Saúde da Família

Meta: 0,35

Resultado: 1,18

8 - Proporção de equipes de saúde bucal (eSB) na APS que realizam,

no mínimo, 60% de ações do rol mínimo preconizado

Meta: 60%

Resultado: 100%

De acordo com a coordenadora de Atenção Básica de Saúde, Rachel Bello, Porto Real foi o único município do Estado a atingir todos os indicadores nos três quadrimestres no ano passado. "A dedicação de todos os profissionais da saúde e o planejamento de trabalho foram fatores primordiais para essa conquista", falou.

O prefeito Alexandre Serfiotis comemorou a excelente marca. "Quando assumi a gestão da nossa cidade eu sabia dos desafios, mas estamos vencendo um por um e devolvendo um atendimento de qualidade aos munícipes. Esse primeiro lugar no Estado é fruto da dedicação e do trabalho aplicado por todos", destacou Serfiotis.