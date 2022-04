Para concorrer às vagas o candidato deve fazer a inscrição no email: [email protected] - Reprodução internet

Publicado 12/04/2022 16:00

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real (SMECT) abriu vagas de estágio para alunos matriculados no curso Normal (Nível Médio) a partir do 2º ano do curso, e universitários dos cursos de Psicologia, Pedagogia e Licenciaturas.

Para concorrer às vagas o candidato deve fazer a inscrição no email: [email protected]. Os interessados devem apresentar um currículo atualizado e comprovante de residência. Mais informações podem ser tiradas através do WhatsApp: (24) 99816-0595.

Os estagiários contratados vão atuar como mediadores, que auxiliam os professores no atendimento aos alunos com deficiência, proporcionando a inclusão e o acompanhamento durante o período escolar.