Publicado 04/04/2022 18:28 | Atualizado 04/04/2022 18:58

Um motoboy, identificado como Pedro Lucas dos Santos Mendonça, de 20 anos, morreu após bater em um boi no domingo (3) em Quatis. O acidente aconteceu na Estrada Quatis-Floriano.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motoboy, que prestava serviço para uma lanchonete de Porto Real, seguia pela estrada quando foi surpreendido pelo animal na pista. Com a colisão, o jovem e o animal morreram na hora.

A Polícia Civil realizou uma perícia no local. O corpo do motociclista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O sepultamento da vítima foi realizado na tarde desta segunda-feira (4), no Cemitério Municipal de Porto Real.