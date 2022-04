Iniciativa leva conscientização através de passeio de trem azul | Porto Real | O Dia

Trem Azul levou informação e conscientização aos moradores - Divulgação

Trem Azul levou informação e conscientização aos moradoresDivulgação

Publicado 03/04/2022 11:13

O Grupo de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo de Porto Real realizou durante o sábado, 2 de abril, uma iniciativa para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A ação, denominada de Trem Azul, teve a finalidade de dar visibilidade à causa e fazer com que a população se mobilize para entender a complexidade do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante a ação, o trem azul, enfeitado com balões e faixas, partiu do bairro Nova Colônia, e percorreu diversas localidades do município conversando com a população e adesivando automóveis com materiais da campanha. Cerca de 70 pessoas, entre educadores, pais, amigos, militantes e crianças e adolescentes com TEA, participaram.