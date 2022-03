Três moradores de diferentes idades foram premiados - Fabiano Sabino

Três moradores de diferentes idades foram premiadosFabiano Sabino

Publicado 23/03/2022 17:27

Para comemorar o Dia Mundial da Água, a Secretaria de Meio Ambiente de Porto Real realizou na terça-feira (22) a cerimônia de premiação aos vencedores do Concurso Acqua Literal na Sede da pasta. Rosa Maria dos Santos ficou com o primeiro lugar e garantiu o tablet como prêmio. Já Maressa Souza Aguiar e Leandro Silva Souza, em segundo e terceiro respectivamente, receberam os relógios smartwatch.

De acordo com a vencedora do concurso, Rosa Maria dos Santos, afirmou que ficou feliz em participar e lisonjeada em ter sido premiada. “O tema foi o que me atraiu a participar, pois todos nós temos que ter responsabilidade com o uso da água, e como escrevi na parte final do meu poema: Sem água, vida não há”, completou.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Mauro Ettore, é importante envolver a população em trabalhos de conscientização ambiental. “Falamos muito em cuidar da água que dá vida, mas precisamos cuidar da vida da água. A Secretaria se preocupa em promover ações que levem a reflexão e a hábitos de preservação ambiental, porque é um dever de todos e uma responsabilidade da humanidade trabalhar nesse sentido", finalizou.