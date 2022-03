Prefeitura desobriga uso de máscaras em espaços abertos - Divulgação

Publicado 22/03/2022 10:20

A prefeitura de Porto Real publicou na segunda-feira (21) o Decreto nº 2.717/2022 que flexibiliza o uso de máscaras contra a Covid-19. Agora, passa a ser facultativo o uso em locais abertos e fechados. A medida foi tomada com base na autorização do Governo do Estado e na redução de internações por conta do atual cenário epidemiológico da cidade, com o avanço da vacinação e diminuição das mortes.

O uso continua recomendado em ambientes fechados para pessoas imunocomprometidas, com comorbidades de alto risco ou com sintomas gripais, além do uso no transporte público. Fica facultativa a exigência nos estabelecimentos comerciais, industriais e bancários, igrejas e reuniões coletivas.

Permanece obrigatório o uso de máscaras por profissionais de saúde e pacientes, profissionais de educação e alunos, e às pessoas que trabalham com atendimento ao público com fluxo maior do que 50 pessoas por dia sem proteção e em ambiente fechado.