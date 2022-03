Foto ilustrativa - Foto: Firjan/Divulgação

Publicado 21/03/2022 09:36

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através de uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), abre entre os dias 21 e 24 de março as inscrições para 80 vagas para os cursos de Mecânico de Motores Ciclo Otto e para Assistente de Operações Logísticas.

Para fazer a inscrição basta ir até a Casa do Trabalhador, situada na Estrada Floriano/Porto Real, antigo CRAS, no bairro de Fátima, levando: RG, CPF e os comprovantes de residência e escolaridade (6º ano do ensino fundamental). É preciso ter no mínimo 16 anos.

As aulas começam no dia 4 de abril e serão ministradas no CIEP Brizolão 487 - Oswaldo Luis Gomes, no bairro Freitas Soares. O objetivo é qualificar a mão de obra local para introdução no mercado de trabalho.