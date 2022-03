Após aprovação, texto original segue para sanção do prefeito - Divulgação

Publicado 16/03/2022 10:13

Na segunda-feira (14), os vereadores de Porto Real aprovaram por unanimidade o projeto de Lei nº 117/22, que trata sobre a concessão de 15,03% de reajuste salarial para os servidores públicos do Poder Executivo Municipal. De acordo com o documento, o reajuste terá efeito retroativo a partir do mês de fevereiro de 2022. A correção não se aplica aos cargos de prefeito e vice-prefeito.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlos Antônio de Lima (Avante), este projeto é muito importante para o funcionalismo público e para o município e por isso foi votado o mais rápido possível. "O prefeito Alexandre Serfiotis tem realizado uma política importante de valorização do servidor e nós somos parceiros nisso. Agradeço também o apoio e a aprovação dos demais vereadores", comemorou.

Com a aprovação unânime, o texto original agora segue para sanção do prefeito municipal.