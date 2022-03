Cada Ano Escolar terá materiais específicos - Reprodução internet

Publicado 15/03/2022 10:32

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), inicia nesta quarta-feira (16) a entrega do Kit de Material Escolar e do Higiênico para os 3.800 alunos e 450 professores da Rede Pública Municipal. Entre os materiais básicos do kit Escolar estão: a agenda escolar, caderno cartografia, estojo de giz de cera, caneta hidrográfica, lápis de cor, tesoura escolar, lápis grafite, borrachas branca, apontador, cola branca e estojo escolar dupla face.

Segundo a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira, cada Ano Escolar terá materiais específicos. “É muito importante suprir essa necessidade de materiais de cada nível. Por exemplo, as crianças da Educação Infantil receberão caixa de massa modelar com 6 cores e um caderno brochura. Os estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, terão canetas esferográficas (vermelha, preta e azul) e os cadernos de: brochura capa dura, de brochura ¼ e de caligrafia. Já o kit do Ensino Fundamental - Anos Finais e da EJA, conta com cadernos universitários com 10 divisórias; Kit geométrico e canetas esferográficas”, explicou.

O Kit higiênico conta com máscara de tecido; sabonete e saboneteira; toalha de mão e frasco de álcool gel, e ainda, squeeze, canecas e 1 Kit dental com frasco. Além disso, o kit do professores contará com o modelo de máscara “face shield” e 50 máscaras descartáveis. “Além de criar a sensação de pertencimento e igualdade entre os estudantes, o Kit escolar auxilia às famílias que não têm condições de comprar os materiais. Outro fator, é o momento difícil que estamos passando causado pela pandemia, onde buscamos atender às exigências estabelecidas no Protocolo Sanitário de Retorno às aulas garantindo aasim a segurança de toda a comunidade escolar”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis.