Vacinas Covid-19 pediátricas da Pfizer-BioNTech, 17/01/2022, Foto: Myke Sena/MS - Myke Sena/MS

Publicado 11/03/2022 11:44

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS) realiza nesta sexta-feira (11) a Campanha de Repescagem para a Vacinação Pediátrica contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos.

A imunização será realizada das 8h30 às 15h30, em todas as Unidades de Saúde da Família (USF). Todas as crianças devem levar a caderneta de vacinação, o Cartão do SUS e estar acompanhadas de um responsável legal.

No total, já foram aplicadas 38.036 doses, sendo 17.646 pessoas vacinadas com a primeira dose, 15.925 com a segunda dose e 4.465 moradores com a dose de reforço.