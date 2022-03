Após erosão, prefeitura recupera solo e sistema de drenagem | Porto Real | O Dia

Cheia do Rio causou a erosão do solo onde há manilhamento e drenagem ao lado da via - Divulgação

Publicado 10/03/2022 09:56

A Prefeitura Municipal de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), iniciou esta semana a recuperação do solo na Avenida Geraldo Ribas, conhecida como estrada Floriano/Porto Real. Por conta das fortes chuvas, a cheia do Rio Paraíba do Sul causou a erosão do solo onde há manilhamento e drenagem ao lado da via, sendo necessária a intervenção.

Os trabalhos estão sendo realizados com extremo cuidado, pois existe tubulação de gás no local. Além de desobstruir a passagem de água no local, a manutenção também garante a segurança do tráfego de veículos, motociclistas, ciclistas e pedestres que transitam diariamente pela estrada movimentada.