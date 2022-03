Dia Mundial da Água - Reprodução internet

Publicado 07/03/2022 12:24

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Porto Real prorrogou até o dia 14 de março as inscrições para o 1º Concurso de Poesias Aqcua Literal, em alusão do Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março. As inscrições podem ser feitas através do link ou de forma presencial, até as 16h do dia 14 de março, na sede da Secretaria, situada na Avenida Renato Monteiro, n°2000, bairro Novo Horizonte.