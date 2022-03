Alexandre Serfiotis - Divulgação

Publicado 10/03/2022 08:54

A Prefeitura Municipal de Porto Real anunciou um reajuste salarial de 15,03% para cerca de 1300 servidores públicos, incluindo efetivos e comissionados. Os salários do prefeito, vice e secretários tiveram um reajuste de 10,06%.

O valor é retroativo ao mês de fevereiro e deve movimentar a economia do município. “Trabalhamos duro no primeiro ano de mandato para colocar as finanças do município em ordem, o que proporcionou chegarmos a este aumento significativo", destaca o prefeito Alexandre Serfiotis.

Segundo o secretário de Fazenda, Receita e Planejamento, Ernane Hélio Dias, o último reajuste dos salários municipais foi na gestão de 2019, e estava na casa de 3,75%. “O município optou por fazer o reajuste com a junção dos anos 2020 e 2021, fazendo com que os servidores portorrealenses tivessem o maior da região”, finalizou.