CrecheReprodução internet

Publicado 10/03/2022 10:33

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) de Porto Real nesta quinta-feira (10) novas inscrições para fila de espera nas creches. O responsável deverá comparecer à unidade mais próxima de sua residência para realizar a inscrição de forma on-line por meio do Sistema de Gestão Educacional - Porto Real Digital.



Os pais e responsáveis devem apresentar as seguintes informações:

Nome completo da criança;

Número da certidão de nascimento da criança;

Nome completo do responsável;

Número do RG e CPF dos responsáveis;

Endereço e telefone.



As inscrições que já foram realizadas na sede da SMECT até o dia 15/03/2022 continuam válidas, ocorrendo a convocação mediante o surgimento de novas vagas, respeitando a data de inscrição.