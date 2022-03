Safra do ano passado foi de 40 toneladas - Divulgação

Publicado 11/03/2022 10:19

Um produtor rural do bairro Ettore, em Porto Real, realizou esta semana o primeiro plantio de feijão do ano de 2022. A propriedade que recebeu os serviços contou com a cessão de equipamentos e máquinas agrícolas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR).

No ano passado, após auxílio do poder público desde o preparo até a colheita, a safra foi de 40 toneladas. Para receber o apoio, o produtor rural precisa fazer um cadastro da propriedade na SMDR e solicitar o serviço que será previamente agendado. A Secretaria fica na Rua Júlia Graciani Marassi, s/nº, no Centro. Para mais informações, os produtores podem ligar para (24) 3353-4962.