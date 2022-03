Vacinação contra a Covid-19 em Porto Real - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 em Porto RealDivulgação

Publicado 16/03/2022 10:02

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS) realiza nesta quarta-feira (16) a Campanha de Repescagem para a vacinação contra Covid-19 em crianças, adolescentes, adultos e idosos no Parque Mariana.

A campanha será realizada das 17h às 21h, na Igreja do bairro. Todos devem levar a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS. As crianças devem estar acompanhadas de um responsável legal.