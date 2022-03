Evento será realizado na quadra do Freitas Soares - Divulgação

Evento será realizado na quadra do Freitas SoaresDivulgação

Publicado 25/03/2022 10:37

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) abriu nesta sexta-feira (25) inscrições para o 1º Torneio de Futevôlei, que acontecerá no dia 3 de abril, a partir das 9h, na quadra de areia do bairro Freitas Soares. Para participar, os interessados devem morar na cidade e ter mais de 15 anos.

Os menores de 18 anos devem apresentar a ficha de autorização preenchida pelo responsável legal, que será entregue na sede da SMEL, localizada na Rua Hilário Ettore, 535, Centro (anexo da prefeitura). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações no telefone (24) 3353-1791.

As inscrições poderão ser realizadas até 20 minutos antes do início do torneio e será obrigatório a apresentação de documento com foto no dia do evento.