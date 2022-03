100ª Delegacia de Porto Real - Divulgação

100ª Delegacia de Porto RealDivulgação

Publicado 23/03/2022 18:13 | Atualizado 23/03/2022 18:14

Três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas trocaram tiros com policiais militares na noite de terça-feira (22) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro São José. Apesar do susto para os moradores, ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram até o local para verificar uma denúncia de que traficantes estariam fazendo barricadas. Quando chegaram, um suspeito começou a atirar. Os policiais revidaram com tiros de fuzil e pistola.

Um cerco foi formado na localidade com a ajuda de outras guarnições, mas os três suspeitos já identificados conseguiram fugir. Nenhum policial foi ferido durante a ação. O jovem armado foi autuado por resistência na 100ª DP. De acordo com a Polícia Civil, ele já era considerado foragido da justiça.