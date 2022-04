Equipes apreenderam 185 pinos de cocaína, roupas camufladas, telefones celulares e o veículo utilizado no crime - Divulgação

Publicado 13/04/2022 16:53

Policiais civis da 100ª Delegacia Policial de Porto Real realizaram na terça-feira (12) uma ação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão de envolvidos em ataques criminosos contra uma empresa de internet. Dois homens foram presos suspeitos de destruir e colocar fogo em um veículo da companhia.

O primeiro mandado de prisão temporária foi cumprido em Volta Redonda, com apoio de agentes da 93ª DP. Já a segunda detenção foi em flagrante, no bairro São José, em Porto Real. Foram apreendidos ainda 185 pinos de cocaína, roupas camufladas, telefones celulares e o veículo utilizado no crime, ocorrido em 2021