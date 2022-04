Operação Tiradentes 2022 - Divulgação/PRF

Operação Tiradentes 2022Divulgação/PRF

Publicado 25/04/2022 16:46

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou neste segunda-feira (25) o balanço da Operação Tiradentes 2022, realizada entre os dias 21 e 24 de abril. Ao longo do trecho da Via Dutra, sob a fiscalização da 7ª Delegacia da PRF, foram registrados dois acidentes, com um ferido e nenhuma morte.

Durante o feriadão de Tiradentes e São Jorge, comemorado no estado do Rio de Janeiro no sábado, foram aplicadas 138 multas. A PRF também recolheu 14 documentos e 10 veículos.

Apenas um crime de trânsito foi constatado, com uma pessoa detida.