Publicado 28/04/2022 11:15 | Atualizado 28/04/2022 17:29

Três suspeitos, dois jovens e uma adolescente de 14 anos, foram detidos com drogas na madrugada desta quinta-feira (28) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Colinas.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento eles abordaram um suspeito no Centro da cidade. No bolso da bermuda dele tinha um invólucro de maconha. Durante a abordagem, o suspeito recebeu uma ligação de outro suspeito de tráfico de drogas.

Os policiais foram com ele até a quadra do bairro Colinas, onde foram encontrados um jovem e a adolescente. Com a menor, foram apreendidos seis pinos de cocaína. Com o jovem, a PM encontrou três invólucros de maconha.

Os três foram levados para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real, onde o caso foi registrado como apreensão de drogas. Eles foram ouvidos e liberados.