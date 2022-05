Prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis (PSD) - Divulgação

Publicado 03/05/2022 18:46

Na Sessão Ordinária de segunda-feira (2), a Câmara Municipal de Porto Real aprovou a abertura de uma Comissão Processante para investigar uma denúncia sobre o uso de máquinas agrícolas da prefeitura em uma fazenda que pertenceria ao prefeito Alexandre Serfiotis (PSD).



Sete vereadores votaram a favor da abertura: Diego Graciani (Cidadania), Elias Vargas (PRTB), Fabio Maia (DC), Fernandinha (PDT), Fernando Beleza (PSD), Renan Márcio (PSD) e Ronário (PSDB). O vereador Claudio Guimarães (PTB) votou contra. Juan Pablo (Cidadania) se absteve. Henry Nunes (PDT) não compareceu durante a votação. O presidente Carlos Antônio de Lima (Avante) votaria somente em caso de empate.



O pedido para a abertura da Comissão veio após uma denúncia de uma moradora sobre movimentação de terras de maneira irregular em uma propriedade, no bairro Santa Clara, em Barra Mansa, que pertenceria ao prefeito, inclusive com uso de máquinas pagas com recursos públicos da prefeitura de Porto Real.



Segundo a denúncia, além de cometer crime ambiental, ao utilizar das máquinas agrícolas da prefeitura ele também infringiu a moralidade e a legalidade em benefício próprio, o que é considerado um caso de improbidade administrativa.



Inicialmente, a Comissão terá duração de 90 dias. Será formada por três membros que já foram escolhidos, são eles: Elias Vargas, como presidente da CPI; Fábio Maia, como relator; e Henry Nunes, como membro. O prefeito Alexandre Serfiotis tem 10 dias para apresentar a primeira defesa.



Em nota, o prefeito Alexandre Serfiotis disse que: "Não é verdade que qualquer equipamento da prefeitura de Porto Real foi usado em propriedade de minha família. Esse assunto não é novo e já foi devidamente resolvido. Mesmo assim, entendi que a Câmara de Vereadores está cumprindo as suas responsabilidades e aguardo a oportunidade para esclarecer devidamente esse assunto."