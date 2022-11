Foram produzidas 30 mil mudas de diversos tipos - Regiane Real

Publicado 09/05/2022 23:53 | Atualizado 31/10/2022 19:25

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Porto Real (SMDR) já entregou mais de 8 mil mudas de hortaliças e verduras durante os dias de projeto.

Ao todo, foram produzidas 30 mil mudas de diversos tipos, inluindo: cebolinha, salsinha, alface crespa, lisa e roxo, couve, chicória, beterraba, tomate grande, repolho, brócolis, coentro e jiló.

A distribuição acontece todas as segundas e terças-feiras na sede da Secretaria que fica na Rua Júlia Graciani Marassi, S/nº, no Centro. Para quem ainda não é cadastrado é necessário levar cópias do CPF, do RG e um comprovante de residência.