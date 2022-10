Porto Real realiza vacinação contra a meningite - Rodrigo Nunes/MS

Publicado 28/10/2022 18:19

A Secretaria de Saúde de Porto Real inicia na segunda-feira (31) a Campanha de Vacinação contra a Meningite para pessoas com doenças crônicas. A ação acontece até o dia 11 de outubro, das 8h30 às 15h30, na Policlínica do bairro de Fátima.

Para se vacinar, os pacientes devem apresentar o CPF ou Cartão do SUS, cartão de Vacinação e laudo médico com indicação da vacinação e comprovação da doença. As crianças e adolescentes devem estar acompanhados de um responsável legal.

Confira a lista de Doenças Crônicas e indicações para a vacina:

- Asplenia anatômica e funcional;

- Doença Falciforme e talassemias;

- Deficiência de complemento e frações;

- Terapia com inibidor de complemento;

- Pessoas com HIV/Aids;

- Imunodeficiências congênitas;

- Transplante de células-tronco;

- Transplante de órgãos sólidos.