Horto Municipal de Porto RealDorinha Lopes

Publicado 27/05/2022 15:00

No próximo domingo (29), as Secretarias de Assistência Social e de Saúde de Porto Real promovem o 1º Encontro do Amicão. O evento será realizado no Horto Municipal, no bairro Jardim Real, das 9h às 13h.

O evento terá uma caminhada com os pets, além de feira de adoção e um stand de agropecuária. Os participantes também vão conferir a feira de artesanato.

A campanha Abraço Quentinho também terá um ponto de coleta para agasalhos, cobertores e mantas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Os moradores também podem doar panos e roupas para cães e gatos.