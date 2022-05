Hospital Regional Zilda Arns - Divulgação

Publicado 30/05/2022 17:37

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real confirmou nesta segunda-feira (30) a 68ª morte por Covid-19: de uma mulher de 87 anos que estava internada no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda. Ela morreu no dia 21 de maio. O último óbito na cidade tinha sido registrado no dia 7 de março, há 75 dias.