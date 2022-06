Ciências - Reprodução internet

Publicado 02/06/2022 17:27

O Sistema Nacional de Empregos (SINE) de Porto Real está com vagas abertas para moradores do município. São oferecidas oportunidades para professor de ciências e terapeuta ocupacional, entre outras. O envio de currículos pode ser feito de forma pessoal na sede da Secretaria até sexta-feira, dia 3 de junho.

Os interessados devem se dirigir até a Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro, ou através do e-mail: [email protected] No momento do envio, basta anexar o currículo e preencher o campo “Assunto” com o nome da vaga desejada.

Confira as vagas disponíveis:

- Auxiliar de qualidade (Requisitos: sexo masculino, até 43 anos, conhecimento técnico em produção/produtos da linha automotiva, seis meses de experiência no mínino, morador de Porto Real)

- Professor (a) de ciências (Requisitos: experiência em sala de aula de no mínimo de 1 ano, ser proativo para aulas no Ensino Fundamental Ano Finais, morador de Porto Real)

- Secretária escolar (Requisitos: Ensino Médio com curso de secretaria escolar, experiência na área, discreta e pró-ativa, moradora de Porto Real)

- Terapeuta ocupacional (Requisitos: ambos os sexos, CREFITO ativo, não é necessária experiência, morador de Porto Real)