Uso das máscaras faciais será obrigatório em escolas públicas ou particulares - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/06/2022 06:00

A Prefeitura de Porto Real publicou na sexta-feira (10) o decreto nº 2.743 que retoma com o uso obrigatório de máscaras contra a Covid-19 em alguns lugares como: unidades de saúde, transporte e escolas. A medida visa frear o aumento dos casos de síndromes respiratórias.

O uso passa a ser obrigatório em locais destinados à prestação de serviços de saúde como hospitais, postos de saúde, laboratórios e clínicas. Além disso, a proteção também deve ser usada em meios de transporte de passageiros como ônibus, táxis e carros de aplicativo.

Quem tiver com suspeita ou confirmação de doença respiratória deve usar a máscara em lugares abertos e fechados. O uso é recomendado para pessoas com comorbidades ou imunidade baixa.

As instituições de ensino devem manter os cuidados contra a propagação do coronavírus, inclusive com o uso correto e obrigatório de máscaras em ambientes fechados. Atividades com aglomeração devem ser evitados, segundo o decreto municipal.