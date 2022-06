Escola Municipal Cruz e Souza, no bairro Jardim das Acácias - Divulgação

Escola Municipal Cruz e Souza, no bairro Jardim das AcáciasDivulgação

Publicado 09/06/2022 16:49

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real abriu, nesta quinta-feira (9), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado. O objetivo é a seleção para a contratação de profissionais com cadastro reserva. Os interessados devem se inscrever até o dia 16 de junho pelo site

As vagas ofertadas são para: Orientador Pedagógico, Orientador Educacional, Secretário Escolar, professores de Educação Infantil, Educação Especial, Anos Iniciais, Anos Finais, e docentes com habilitação em Geografia, Inglês, História, Matemática, Ciências, Português, Artes e Educação Física. Os salários variam entre R$ 1.902,32 e R$ 3.026,40.

Segundo a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira, o contrato será por tempo determinado, com chamadas a serem efetivadas de acordo com a necessidade decorrente do período letivo. Para se candidatar, os interessados devem ter 18 anos ou mais, ser brasileiro ou naturalizado, situação eleitoral regularizada, além de formação na área.