RJ Para TodosDivulgação

Publicado 13/06/2022 14:18

Com o apoio da prefeitura de Porto Real, o Governo do Estado realiza nesta terça-feira (13) o projeto "RJ para Todos". O evento social acontece, das 9h30 às 13h30, no Horto Municipal, no bairro Jardim Real.

Durante a ação, serão oferecidos diversos serviços como emissão ou agendamento de 1ª e 2ª via de RG (Detran), isenção para a 2ª via de RG e certidões de nascimento e óbitos, e direitos do consumidor com Procon.

Os moradores também vão contar com assistência jurídica e social, atividades de saúde, beleza, bem-estar e odontomóvel, além de expedição de carteira de trabalho digital, habilitação para casamento e banco de empregos do Sine.