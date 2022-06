Publicado 17/06/2022 15:48

O corpo de um jovem, de 24 anos, foi encontrado na quinta-feira (16) às margens do Rio Paraíba do Sul, em Porto Real. O cadáver estava próximo à Avenida Renato Monteiro, no Polo Industrial.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo não apresentava marcas de violência. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda para investigar a causa da morte.

O caso foi registrado na 100ª DP de Porto Real.