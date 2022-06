100ª Delegacia Policial de Porto Real - Divulgação

Publicado 28/06/2022 17:00

A Polícia Civil de Porto Real acredita que o homem, de 42 anos, morto a tiros no último sábado (25), no bairro Jardim das Acácias, foi atingido por engano. O crime aconteceu durante uma troca de tiros entre facções rivais na localidade dominada pelo tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima já estava morta quando os agentes chegaram no local. A companheira dele disse aos policiais que havia pedido para ele buscá-la na casa de uma amiga, mas logo depois recebeu a notícia do crime.

De acordo com a 100ª Delegacia Policial, o homem foi morto por criminosos que disputam pontos de venda de drogas no bairro Jardim das Acácias. Informações preliminares dão conta de que ele teria sido confundido com um integrante de uma facção criminosa. A vítima trabalhava como açougueiro em um mercado no bairro Freitas Soares.